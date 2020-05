Lijana blickt auf den Zickenkrieg bei Germany's next Topmodel zurück! Die Kandidatin hat es in dieser Staffel alles andere als leicht. Sie gerät immer wieder mit ihren Konkurrentinnen aneinander und sorgt mit ihrem Verhalten für Unmut bei den Zuschauern. Für sie hagelt es heftige Kritik, die sogar in eine extreme Hasswelle ausufert. Nach den Dreharbeiten klärt die Grundschullehramtsstudentin nun nochmals über die einzelnen Reibereien mit den Nachwuchsmodels auf.

In einer Folge machte Lijana deutlich, dass sie Maribel Sancia Todts Leistung viel zu schwach findet, um weiter bei dem Wettbewerb dabei sein zu können. Dazu sagt sie heute in einem YouTube-Video: "Ich wurde nach meiner Einschätzung gefragt bezüglich ihrer Leistung, nur die habe ich versucht, so sachlich wie möglich wiederzugeben. Trotzdem habe ich sie verletzt mit dem, was ich gesagt habe, und dafür habe ich mich entschuldigt." Dass sie und ihre Freundin Larissa Neumann auch immer wieder mit den österreichischen Teilnehmerinnen Tamara Rebecca, Maureen und Sarah Posch (20) gestritten hätten, liege in ihren Augen daran, dass sie so lange aufeinander gehockt hätten. "Aber ich nehme es niemandem übel, und die anderen Mädels nehmen es uns nicht übel, und mittlerweile verstehen wir uns alle sehr gut", betont sie.

Mit Jacky kam es auch zum Streit, das bedauere sie sehr. "Das Schlimmste war für mich, dass sich die Wege von Jacky und Larissa und mir getrennt haben, weil sie eine Freundin war." Sie hoffe aber, dass sie irgendwann über ihre Auseinandersetzung lachen können. Zuletzt erwähnt sie auch noch einmal den kontroversen Kommentar gegen Vivian Cole: "Den Spruch, den ich damals gesagt habe, als es um Vivians Krankheit ging. Dass ich mir an ihrer Stelle einen anderen Beruf ausgesucht hätte. Diesen Spruch würde ich heute nie wieder so sagen", stellt sie klar.

Instagram / jacky.gntm2020.official Die GNTM-Girls 2020 mit Rebecca Mir und Massimo Sinató

Instagram / lijana_ka Lijana, GNTM-Teilnehmerin 2020

Instagram / jacky.gntm2020.official Jacky, Maribel, Anastasia, Tamara und Maureen von GNTM 2020



