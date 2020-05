Wen könnte Stefan Raab (53) wohl mit dieser Ankündigung meinen? Am kommenden Samstag findet das erste Mal der "Free European Song Contest" auf ProSieben statt, der von dem TV-Sender und dem Kult-Moderator veranstaltet wird. 15 Künstler werden dabei in Köln für verschiedene Länder antreten – mit dabei sind unter anderem die Türkei, Italien, Irland und natürlich Deutschland. Wer die Musiker sind, die den ESC-Ersatz perfekt machen sollen, ist derzeit noch nicht bekannt. Nun verriet Raab jedoch endlich heiße Details: Der deutsche Kandidat soll sich auf jeden Fall sehen lassen können!

In einer Pressemitteilung von ProSieben ließ sich der 53-Jährige die Show-Einzelheiten entlocken. Wer genau für Deutschland antritt? Das ist noch immer streng geheim, aber: "Nur so viel: Für Deutschland tritt eine echte Legende an, die alle bisherigen deutschen Teilnehmer an europäischen Musikwettbewerben künstlerisch und charakterlich überstrahlt. Dazu sieht er auch noch unglaublich gut aus." Nimmt man das Statement wörtlich, können sich die Zuschauer wohl auf einen männlichen Solo-Artist freuen!

Durch den Abend führen Conchita Wurst (31) sowie Steven Gätjen (47) und auch die Punkte-Verkünder sind keine Unbekannten. So wird der Kicker Lukas Podolski (34) die Punkte für Polen verlesen. Für Irland wird zu Angelo Kelly (38) geschaltet und für Großbritannien soll Melanie C. (46) zu Wort kommen.

Conchita Wurst und Steven Gätjen, Moderatoren beim #FreeESC

Conchita Wurst und Steven Gätjen für den #FreeESC

Melanie C. im Februar 2020



