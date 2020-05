Am 16. Mai lädt Stefan Raab (53) zusammen mit ProSieben zum "Free European Song Contest" ein. Sinn und Zweck der TV-Musikshow: Der offizielle Eurovision Song Contest musste aufgrund der aktuellen Gesundheitslage abgesagt werden, Kult-Entertainer Raab will mit seinem #FreeESC ein Ersatzprogramm schaffen – das ebenso wie der klassische ESC die Nationen musikalisch vereint. Viele Infos, wie der Abend ablaufen wird, gibt es bisher noch nicht. Jetzt wurde endlich verraten, welche Länder teilnehmen werden.

In einer offiziellen Pressemitteilung gibt der Sender endlich die Teilnehmerstaaten bekannt. Neben Gastgeber Deutschland sind unter anderem dabei: Kroatien, Israel, Türkei, Dänemark, Schweiz, Großbritannien, Österreich, Niederlande, Spanien, Polen, Bulgarien, Italien, Irland und Kasachstan. Allerdings seien das nicht alle Länder – welche sich noch auf das #FreeESC-Wagnis einlassen, wollen die Verantwortlichen vorerst offenbar geheimhalten.

Wie die Sendung ablaufen wird? Prominente Musiker aus den verschiedenen Nationen werden live im Studio in Köln performen, "um mit ihren Songs für ihr jeweiliges Heimatland zu punkten". Nach den Auftritten schalten die Moderatoren Steven Gätjen (47) und Conchita Wurst (31) für die Punktevergabe in alle Teilnehmerländer. Die Punkte werden von #FreeESC-Sympathisanten vergeben – außer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hier voten die Zuschauer via Telefon und SMS.

Anzeige

Getty Images Stefan Raab bei einer Pressekonferenz für den Eurovision Song Contest 2011

Anzeige

ProSieben/Sven Doornkaat Conchita Wurst und Steven Gätjen für den #FreeESC

Anzeige

ProSieben/Martin Eheleben Conchita Wurst und Steven Gätjen, Moderatoren beim #FreeESC



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de