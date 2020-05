Stefan Raab (53) hat mit ProSieben offenbar einen echten Show-Knaller auf die Beine gestellt! Kurz nachdem bekannt wurde, dass aufgrund der derzeitigen Situation der Eurovision Song Contest abgesagt werden muss, meldeten sich der TV-Sender und die Fernseh-Legende mit einer Ersatz-Sendung: Der "Free European Song Contest" soll am 16. Mai um 20:15 Uhr die enttäuschen ESC-Fans aufmuntern. Und das mit erstklassigen Stars. Sogar unter den Punkte-Verkündern befinden sich Promis der A-Riege!

In einer Pressemitteilung von ProSieben verriet Raab nun Details zur hochkarätigen #FreeESC-Besetzung: "Die Punkte für Polen verkündet Lukas Podolski (34). Nach Irland schalten wir zu Angelo Kelly (38). Und für United Kingdom vergibt Spice Girl Melanie C. (46) die Punkte." Zu den auftretenden Künstlern herrscht wenige Tage vor dem Sendetermin noch Stillschweigen – wichtig sei aber, dass die Musiker einen tatsächlichen Bezug zu dem Land haben, für das sie antreten: "Die Musiker sind entweder dort geboren, besitzen die Staatsbürgerschaft des von ihnen vertretenen Landes oder ihre Eltern sind dort geboren." Zusammen sollen sie im Wettkampf ihre europäisch-regionale Kreativität zeigen.

In der Show, die am kommenden Samstag in Köln stattfindet, soll ansonsten alles ungefähr so ablaufen, wie beim ESC – bloß reduzierter: 15 prominente Interpreten treten unter anderem für Kroatien, Israel, die Türkei und Deutschland gegeneinander an. Schließlich entscheiden die Zuschauer, wer den Contest gewinnt. "Wenn es als einzige Lösung einer Krise erscheint, aufzugeben, dann ist das der beste Zeitpunkt für die Geburtsstunde von etwas Neuem", freute sich der ehemalige TV-Moderator aufs Wochenende.

ProSieben/Markus Morianz/Martin Saumweber Conchita Wurst und Steven Gätjen für den #FreeESC

Sascha Steinbach/Getty Images Angelo Kelly in der RTL-Show "It Takes 2" im November 2017

Getty Images Stefan Raab beim Bundesvision Song Contest 2015



