Diese Trennung kommt wirklich überraschend! Obwohl Marlene Lufen (49) schon seit Jahren als Moderatorin auf den TV-Bildschirmen zu sehen ist, ist ziemlich wenig über ihr Privatleben bekannt. Und das, obwohl ihr Partner Claus Lufen ebenfalls kein Unbekannter ist. Nun machen die TV-Stars allerdings doch gemeinsam Schlagzeilen: Nach 23 Jahren Ehe gehen die zwei getrennte Wege – und das schon seit einer Weile.

In der YouTube-Show Lasst uns reden, Mädels! spricht Marlene ganz offen über die Trennung. "Ich habe eine sehr schöne Ehe und eine sehr schöne Familie. Aber die Ehe hat es nicht überstanden und letztes Jahr haben wir das akzeptieren müssen", gibt die Dancing on Ice-Moderatorin preis. Lange habe sie nicht wahrhaben wollen, dass es an der Zeit sei, einen Schlussstrich zu ziehen: "Es darf sich nichts verändern. Dann erkennt man irgendwann: Die Veränderung ist schon da."

Zu den genauen Details möchte sich die 49-Jährige allerdings nicht äußern. Das Liebes-Aus sei bitter gewesen, dennoch wolle sie positiv in die Zukunft blicken. Immerhin ist sie auch Mutter von zwei Kindern, für die die Trennung ebenfalls nicht einfach sein dürfte.

Instagram / marlenelufen Claus und Marlene Lufen, 2016

SAT.1/Willi Weber Daniel Boschmann und Marlene Lufen in der zweiten "Dancing on Ice"-Liveshow

Getty Images Marlene Lufen, 2016



