Wie haben sich Jochen Schropp (39) und Marlene Lufen (47) als Moderatorenduo geschlagen? Am Freitagabend ging die sechste Staffel der kameraüberwachten Celebrity-Grenzerfahrung mit TV-Mutti Silvia Wollny (53) als strahlende Siegerin zu Ende. Für den einstigen Serienstar Jochen war es bereits das fünfte Mal als Showmaster. Marlene gab dieses Jahr ihr Promi BB-Debüt. Die Zuschauer-Meinungen zum frechen Zweiergespann gingen im Netz gewaltig auseinander!

Zwei Wochen lang führten uns Jochen und Marlene durch die Tageszusammenfassungen des Wahnsinns im TV-Container. Und dabei ließen sie keine Gelegenheit aus, gegen die prominenten Bewohner auszuteilen. Während sich viele Zuschauer an den 39-Jährigen als PBB-Moderator längst gewöhnt haben, konnten sich manche mit der Frühstücksfernsehen-Beauty nicht so recht anfreunden: "Die passt so gar nicht zu Jochen und moderieren kann sie auch nicht. Morgens um fünf Uhr interessiert das niemanden, aber bei Promi BB schon", wetterte beispielsweise ein Fan auf Twitter.

Doch mindestens genauso viele Anhänger des großen Bruders waren von dem frischen Wind dank Doppelpack maßlos begeistert: "Ihr habt diese Show gerockt! Bestes Moderatorenpaar", war nur einer der lobenden Kommentare auf Instagram. Aber wie hat euch die Performance von Jochen und Marlene in dieser Staffel gefallen? Stimmt ab!

Instagram / jochenschropp Jochen Schropp und Marlene Lufen, Moderatoren-Duo

Instagram / jochenschropp Jochen Schropp Backstage bei "Promi Big Brother" 2018

Instagram / marlenelufen Marlene Lufen im "Promi Big Brother"-Studio

