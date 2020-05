Miriam Höller (32) lässt ihr altes Leben hinter sich. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin gab am Dienstag überraschend ihr Liebes-Aus bekannt: Die 32-Jährige hat sich von ihrem Partner Nate getrennt, mit dem sie sich ursprünglich sogar eine Heirat hätte vorstellen können. Die einstige Stuntfrau wollte unter anderem nicht weiterhin mit Nate in der Wildnis Kanadas wohnen, wo ihr berufliche und soziale Kontakte gefehlt haben. Die Unternehmerin hat jetzt einen neuen Lebensmittelpunkt gefunden – und zwar auf Bali!

Nach ihrer Abreise aus Kanada hat sich Miriam spontan dazu entschieden, auf die indonesische Insel zu ziehen. Das Leben auf Bali ist ein kompletter Umschwung für die Beauty, wie sie RTL verraten hat: "Es ist wirklich sehr interessant, was ich als absolute Powerfrau hier auf Bali erlebe. Weil ich mich immer über Leistung definiert habe, über Schnelligkeit. Und hier auf Bali komme ich wirklich mal zu Ruhe." Trotz der entspannten Stimmung macht Miriam allerdings keinen Urlaub dort, sondern sie möchte sich ein neues Leben aufbauen. Sie möchte im Arbeitsflow bleiben, betreut Pferde in Not und schreibt sogar an einem eigenen Buch.

In diesem Band soll es darum gehen, wie man Rückschläge einsteckt und diese bewältigen kann. Miriam hat in der Vergangenheit selbst einen schweren Schicksalsschlag erlebt: Im September 2016 verstarb ihre große Liebe Hannes Arch (✝48) bei einem dramatischen Unfall.

Instagram / miriam.hoeller Collage: Miriam Höller und Nate Herbert

Instagram / miriamhoeller Miriam Höller, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / miriamhoeller Miriam Höller, Stuntfrau



