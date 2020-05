Jetzt beginnt für sie ein neuer Lebensabschnitt: Miriam Höller (32) hat sich getrennt! Die frühere Germany's next Topmodel-Kandidatin machte im Sommer 2018 ihre Liebe zu dem Kanadier Nate öffentlich und betonte, wie glücklich sie sei, zwei Jahre nach dem Tod ihres einstigen Lebensgefährten wieder einen Mann an ihrer Seite zu haben. Sogar eine Hochzeit hätte sich die Blondine mit ihm vorstellen können, doch nun kam es anders – aber wieso?

"In der Wildnis in Kanada zu leben ist wunderschön, aber auch furchtbar einsam. Es gibt dort keine vergleichbaren beruflichen oder sozialen Möglichkeiten für mich", erklärte die Blondine gegenüber RTL. In der Beziehung mit Nate sei es ihr nicht möglich gewesen, unabhängig zu sein. Trotzdem betonte sie: "Diese Trennung fiel mir wahnsinnig schwer, wir sind aber immer noch liebevoll und stark verbunden und das wird auch so bleiben." Er gehöre weiterhin zu den wertvollsten Menschen in ihrem Leben.

Als Single möchte Miriam nun auf Bali durchstarten: "Es ist wirklich sehr interessant, was ich als absolute Powerfrau hier auf Bali erlebe. Weil ich mich immer über Leistung definiert habe, über Schnelligkeit. Und hier auf Bali komme ich wirklich mal zur Ruhe", führte sie weiter aus.

Instagram / miriamhoeller Miriam Höller und ihr Freund Nate, Februar 2019

Instagram / miriamhoeller Miriam Höller mit ihrem Freund Nate

Instagram / miriamhoeller Miriam Höller im August 2019



