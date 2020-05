Die britischen Royals sagen Danke! Aufgrund der aktuell angespannten Gesundheitslage sind Termine und Veranstaltungen des britischen Königshauses verschoben oder gleich komplett abgesagt worden. Doch die Fans müssen dennoch nicht auf ihre Lieblingsroyals verzichten. Denn auch wenn Herzogin Kate (38), Prinz William (37), die Queen (94) und Co. aktuell im Home Office sind, melden sie sich im Netz regelmäßig zu Wort. Jetzt haben sie sich für eine besondere Botschaft sogar zusammengetan.

Pünktlich zum internationalen Tag der Pflegenden veröffentlichten die Monarchin und ihre Angehörigen am Dienstag auf Instagram eine fast fünf Minuten lange Videocollage. "Es ist ein sehr wichtiger Tag", hört man zu Beginn des Clips die Queen sagen, die dem Pflegepersonal vor allem in dieser schweren Zeit Danke sagen möchte. Dem schließen sich auch William, Kate, Prinz Charles (71), Herzogin Camilla (72), Prinzessin Anne (69), Gräfin Sophie (55) und Prinzessin Alexandra (83) an, die per Videocall außerdem mit Krankenschwestern und Pflegern über ihre Tätigkeit gesprochen haben.

Die Videos wurden natürlich von jedem Royal in den eigenen vier Wänden aufgenommen und somit konnten die Zuschauer auch einen kurzen Blick in die privaten Gemächer der Familie erhaschen. Während es bei William und Kate nicht wirklich viel zu sehen gibt – sie sitzen vor einer hellen Tür – geben Charles und Camilla schon mehr preis. Sie drehen das Video vor einem üppigen Bücherregal, in dem sogar Familienfotos stehen.

Anzeige

Getty Images Die britische Königsfamilie bei der Trooping-the-Colour-Zeremonie, 2019

Anzeige

Getty Images Die Queen, Prinz Charles, Herzogin Camilla, Prinz William und Herzogin Kate

Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla im November 2015



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de