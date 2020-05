Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) sind seit Jahren eines der beliebtesten Royal-Paare der Welt. Der britische Thronfolger und seine Frau punkten vor allem bei den Supportern mit ihrer Verbundenheit zum Volk. Und diese demonstriert der Sohn von Prinz Charles (71) nun in einer neuen Dokumentation über psychische Gesundheit: Für diese Doku wurde William ein Jahr lang begleitet und ist darin nahbarer denn je!

Wie DailyMail jetzt berichtet, wird der Dokumentarfilm "Tackling Mental Health With the Duke of Cambridge" im Juni beim britischen Sender BBC ausgestrahlt. Darin trifft der dreifache Vater auf bekannte Gesichter aus der Welt des Fußballs – und spricht mit ihnen offen über Depressionen, Auswirkungen von Karrieretiefs und die Schwierigkeit, ein Leben im Rampenlicht zu führen. Unter anderem Fußballgrößen wie Frank Lampard oder Joe Hart (33) kommen mit dem Herzog von Cambridge ins Gespräch und öffnen sich ihm gegenüber.

Bereits Anfang des Jahres machte der 37-Jährige auf sein Herzensprojekt aufmerksam. Auf Instagram veröffentlichte der Ehemann von Kate einen kurzen Clip, in dem er einen Appell an die Zuschauer richtet: "Im Leben, wie auch im Fußball, gehen wir alle durch Höhen und Tiefen. Wir können uns alle manchmal ängstlich und gestresst fühlen. In manchen Momenten wirken selbst Kleinigkeiten wie ein Kampf. Aber wir können alle anfangen, etwas zu ändern."

Getty Images Prinz William im Oktober 2019

Getty Images Frank Lampard und Prinz William

Getty Images Prinz William mit der Nationalmannschaft Englands, Oktober 2012

