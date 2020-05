Mit so vielen Männern war Pamela Reif (23) schon liiert! Während es auf den Social-Media-Kanälen der Beauty sonst eher um Kraftsport und gesunde Ernährung geht, zeigt Pamela sich in ihrem Podcast, den sie zusammen mit ihrem Bruder aufnimmt, immer häufiger auch ziemlich privat – so auch in der letzten Episode: Dort verriet die Influencerin ihren Fans, wie viele Beziehungen sie bereits hatte!

In der neuesten Folge von Schaumermal sprachen Pamela und Dennis über die Liebe und vergangene Beziehungen: Dabei kam heraus, dass die 23-Jährige insgesamt viermal in festen Händen war. Ihre erste Beziehung hatte sie mit 15 Jahren. Diese betitelte sie selbst aber als "Kindheitsbeziehung". Ihre bisher längste Liebesbeziehung hielt ungefähr drei Jahre: "Also die Beziehung war sehr dramatisch. Die war einfach mit ganz viel Eifersucht, Drama und Emotionen verbunden." Weil eben diese Eifersucht sie irgendwann auch beruflich einschränkte, beendete die Blondine das Ganze. Pamela sei es allgemein immer wichtig gewesen, ihre Partnerschaften nicht allzu öffentlich zu präsentieren: "Ich hab wirklich gar kein Interesse daran, eine Beziehung auf Instagram darzustellen."

Im Zuge der Aufzählung all ihrer Verflossenen überraschte Pamela ihre Follower dann noch mit einem Geständnis: Ihr vierter Freund war bei vielen ihrer vergangenen Urlaube dabei – zum Beispiel auf Bali oder in Tokyo: "Das war alles mit ihm... Weiß nur niemand."

Anzeige

Instagram / pamela_rf Pamela und Dennis Reif im März 2020

Anzeige

Getty Images Pamela Reif bei den Bambi Awards im November 2016

Anzeige

Instagram/pamela_rf Pamela Reif, Mai 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de