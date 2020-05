Jenna Dewan (39) bekam dieses Jahr ganz besondere Muttertagsgrüße! Erst im März war es so weit: Nach langem Warten wurden die Brünette und ihr Partner Steve Kazee (44) Eltern eines kleinen Sohnes. Für den Schauspieler ist Callum Michael Rebel tatsächlich das erste eigene Kind. Und so bekommt er nun auch zum ersten Mal mit, was für Aufgaben das Elternsein – und vor allem das Mutter-Dasein – mit sich bringt. Aus diesem Grund widmete Steve seiner Herzdame nun ein ganz besonderes Dankes-Posting!

Am vergangenen Sonntag erlebte Jenna ihren ersten Muttertag als Zweifach-Mama. Dazu gab es vom Vater ihres zweiten Kindes rührende Worte auf Instagram. Aber nicht nur das: Der 44-Jährige teilte ein ganz unverblümtes Bild seiner Liebsten, das sie lächelnd beim Milchabpumpen zeigt. "Im ersten Moment wirkt das hier wie ein seltsames Foto, um meine Liebe und Wertschätzung für dich am Muttertag zu zeigen. Aber bei näherer Betrachtung sieht man, warum es das absolut perfekte Bild für diesen Anlass ist", schrieb er dazu. Für ihn vereint dieses Foto offenbar alles, was es bedeutet, die Mom zweier Kinder zu sein.

"Hier pumpst du mehr Milch. Hier bist du nach zwei Monaten, in denen du jeden Tag genau das Gleiche tust. Hier bist du erschöpft und wahnsinnig. Hier bist du und weißt nicht, welcher Tag heute ist", hieß es in Steves Liebeserklärung weiter. "Das ist so, wie du alles machst. Du lächelst und macht alles rundherum besser." Seine Partnerin sei eine unbeschreiblich wunderbare Mutter – und die Kids Callum und Jennas Tochter Everly (6) seien froh, sie zu haben.

Instagram / stevekazee Steve Kazee und Sohn Callum im April 2020

Jerod Harris/Getty Images Jenna Dewan und Steve Kazee

Instagram / jennadewan Jenna Dewan, Schauspielerin



