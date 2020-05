So hat Adele (32) blitzschnell abgenommen! Die Sängerin hat eine krasse Body-Transformation hinter sich und ist auf neuesten Fotos kaum noch wiederzuerkennen. Sie soll in kürzester Zeit etliche Kilos abgespeckt haben. An ihrem neuen Traumkörper hat die "Hello"-Interpretin aber nicht allein gearbeitet. Sie soll die Hilfe der Hollywood-Ärztin Dominique Fradin-Read in Anspruch genommen haben. Jetzt verrät Dominique ihr Geheimnis für dauerhaften Gewichtsverlust.

Im Interview mit Us Weekly erklärt die US-Amerikanerin, dass zum Abnehmen nicht nur die richtige Diät und Sport, sondern auch die richtige mentale Einstellung gehört. "Um erfolgreich und dauerhaft abzunehmen, müssen wir uns den ganzen Menschen ansehen und nicht nur das Gewicht", meint Dominique. Mit ihren Patienten arbeite sie zu allererst an persönlichen Problemen und schlechten Angewohnheiten: "Wir besprechen Stress und Schlaf. Wir sprechen über Stimmungen und mentale Gesundheit. Erst wenn all das angesprochen wurde, fangen wir eine individuelle Diät an."

Neben Dominique haben angeblich auch noch Personal Trainer Harley Pasternak (45) und Starkoch Jason Harley geholfen, Adele fit zu machen. Die beiden Profis haben schon vielen großen Stars zu ihrer Traumfigur verholfen. Tatsächlich sollen Lady Gaga (34) und Cameron Diaz (47) der 32-jährigen Sängerin geraten haben, sich an Harley und Jason zu wenden.

Getty Images Adele im September 2008

Backgrid / ActionPress Adele in Anguilla

Getty Images Adele, 2017 in Los Angeles



