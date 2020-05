Werden sie die Bombe platzen lassen? Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) genießen derzeit ihren Neustart in Los Angeles. Als das Paar sich entschloss, von seinen royalen Pflichten zurückzutreten, zog es zunächst mit Söhnchen Archie Harrison (1) nach Kanada – und kurz darauf zurück in Meghans Heimat Kalifornien. Jetzt kursiert das Gerücht, dass Meghan und Harry ihr Einverständnis für ein Enthüllungsbuch gegeben haben: In einigen Monaten soll das Werk erscheinen und erklären, dass sie das Königshaus verlassen mussten – der 38-Jährigen sei es ein großes Anliegen, wenn die Welt das bald erfährt!

"Wenn Meghan die Wahl hätte, dann würde das Buch morgen erscheinen, anstatt in drei Monaten. Sie sagte, das Buch würde erklären, warum sie und Harry keine Wahl mehr hatten und das Royalleben aufgeben mussten", verriet jetzt ein Insider gegenüber Daily Mail. Mit "Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern A Royal Family" soll die Herzogin von Sussex das öffentliche Bild von sich korrigieren wollen: Sie sei keine anspruchsvolle Diva, die Mitarbeiter unfreundlich behandle und nur Macht wolle. "Meghan glaubt, dass die Leser durch das Buch endlich verstehen, dass sie Ungerechtigkeiten mit einem Lächeln ertragen musste."

Angeblich wird das Werk von den Royal-Journalisten Omid Scobie und Carolyn Durand geschrieben. Vor Kurzem verriet Scobie, dass die zwei tatsächlich an einem sehr persönlichen Buch über das royale Paar schreiben: "Ich war bei vielen Terminen mit den beiden und habe viel Zeit mit ihnen verbracht. Ich sprach mit vielen Menschen aus ihrem Leben." Das britische Königshaus soll nun befürchten, dass es sich bei "Finding Freedom" um eine Abrechnung handeln könnte. Es soll am 11. August online erscheinen, wenige Tage später in gedruckter Form.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry beim Mountbatten Music Festival 2020

Getty Images Herzogin Meghan im März 2020

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Januar 2020 in London



