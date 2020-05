Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) wohnen jetzt Tür an Tür mit etlichen Hollywoodstars! Das Herzogenpaar von Sussex ist erst vor Kurzem nach Los Angeles gezogen. Ihre über 16 Millionen Euro teure Villa soll sich in der Luxuswohnanlage Beverly Ridge Estates in Beverly Hills befinden – in ihrer neuen Nachbarschaft erfreuen sich die beiden Ex-Royals offenbar auch bester Gesellschaft: Harry und Meghan sind dort umgeben von Stars aus Musik, Sport und Film!

Wie The Sun berichtet, leben die Eltern des kleinen Archie Harrison (1) jetzt nur noch einen Katzensprung entfernt von Kinogrößen wie Jennifer Lawrence (29), Cameron Diaz (47), Ashton Kutcher (42), Mila Kunis (36) und Nicole Kidman (52). Auch Adele (32), Katy Perry (35) und Orlando Bloom (43) sollen sich in dem Villenviertel niedergelassen haben. Meghan dürfte es besonders freuen, dass sogar ihre gute Freundin Serena Williams (38) ganz in der Nähe wohnt.

Aber nicht nur die exklusive Nachbarschaft dürfte Harry und Meghan gefallen, denn auch das Luxusanwesen selbst hat einiges zu bieten: Der 35-Jährige und seine Frau können es sich dort zum Beispiel in insgesamt acht Schlafzimmern und zwölf Badezimmern gut gehen lassen.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im August 2019

Michael Loccisano/Getty Images for DirecTV Serena Williams und Herzogin Meghan

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Herzogpaar von Sussex

