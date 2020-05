Vanessa Tamkan (23) geht mit erschütterden Details an die Öffentlichkeit. Am vergangenen Dienstag erspielte sich das Moderatoren-Duo Joko Winterscheidt (41) und Klaas Heufer-Umlauf (36) in ihrer Gameshow "Joko & Klaas gegen ProSieben" 15 Minuten Sendezeit. Letztere nutzten die beiden, um sich dem Thema Sexismus zu widmen und weiblichen Opfern sexualisierter Gewalt eine Plattform zu bieten. Nach der Ausstrahlung meldete sich auch Ex-GNTM-Kandidatin Vanessa zu Wort: Sie entging in ihrer Vergangenheit nur knapp einer Vergewaltigung.

"Ich möchte nur sagen, auch ich bin Opfer von sexueller Belästigung gewesen", teilte Vanessa ihrer Community in ihrer Instagram-Story mit. Das Model wäre vor ein paar Jahren fast vergewaltigt worden. Umso wichtiger findet sie es, dass auf solche Vorfälle aufmerksam gemacht wird. Ein Punkt kommt der 23-Jährigen bei der Berichterstattung allerdings zu kurz: "Ich glaube, dass die Anzahl der Männer, die davon betroffen sind, gar nicht so deutlich wird", vermutete sie und kenne sogar selbst männliche Betroffene.

"Ich will das Geschehene, das dort berichtet wurde, in keiner Weise irgendwie relativieren", stellte Vanessa klar. Für sie sei es vollkommen richtig, Frauen eine Stimme zu geben, aber nur, wenn auch die betroffenen Männer bei der Präsentation nicht vernachlässigt werden. In ihrem eigenen Buch will die Laufstegschönheit noch mehr auf ihre traurige Vergangenheit eingehen und damit die erschütternden Erlebnisse verarbeiten.

