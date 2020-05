Fiona Erdmann (31) lebt jetzt ihren Traum vom privaten Glück! Für die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin könnte es aktuell kaum besser laufen: Im vergangenen Jahr zog sie nach Dubai, fand dort ihren Traummann Muhammad und erwartet nun mit ihm den ersten Nachwuchs. Dabei fehlt offenbar noch eine Kleinigkeit, die Fiona nun auch noch in Angriff nimmt: Sie und Liebster wollen demnächst ein Eigenheim kaufen!

Das verriet Fiona nahezu beiläufig in einem neuen Instagram-Posting, mit dem sie ihren Followern in erster Linie Mut machen wollte. Denn sie selbst habe am wenigsten erwartet, dass ihr Leben einmal so perfekt verlaufen würde: Mit einem passenden Mann, einem wunderbaren Wohnort, einer gewünschten Schwangerschaft und einem Job, der sie erfülle. "Heute haben wir dann auch noch das Go für ein neues Haus bekommen und wir werden in den nächsten zwei Monaten ein eigenes Haus kaufen", lautete die Zeile, mit der Fiona ausplauderte: Ein richtiges Familiennest ist ebenfalls bereits fest in Planung!

Die 31-Jährige selbst habe immer die Menschen in den sozialen Netzwerken beneidet, die eben genau all diese Dinge hatten. "Obwohl ich daran geglaubt habe und positiv in die Zukunft geschaut habe, war das für mich so unerreichbar und so unfassbar weit weg", schrieb sie und ergänzte: "Heute schreibe ich diesen Text unter dieses Foto, damit ihr wisst, dass ihr nur fest an euch glauben müsst."

Fiona Erdmann im Juli 2019 in Berlin

Fiona Erdmann in Abu Dhabi

Fiona Erdmann, April 2019



