Nach einer emotionalen Auftaktfolge von Sing meinen Song, in der Tracks von Max Giesinger (31) zum Besten gegeben wurden, wird die nächste Ausgabe nicht weniger tränenreich! Dieses Mal findet ein Tauschkonzert mit den Hits von Nico Santos (27) statt, die in jedem Fall Taschentuch-Potenzial vorzuweisen haben. Seine Show-Kollegin Lea (27) hat sich für ihren Auftritt "Walk In Your Shoes" ausgesucht – ein Lied, das Nico seinem verstorbenen besten Freund gewidmet hat.

"Ich habe meinen besten Kumpel verloren, als ich 15 war. Er wurde überfahren beim Skateboard fahren. Und diese Freundschaft hat sich so schnell entwickelt und so schnell ist sie dann auch wieder unterbrochen worden", bringt der Bühnenstar mit brüchiger Stimme in der Vox-Sendung hervor. Leicht fällt Lea es deshalb nicht, die Message hinter dem Lied auf der Bühne rüberzubringen: "Vor Nico Santos' Song bin ich tatsächlich sehr aufgeregt, weil es so emotional ist und so tiefgründig und weil es eins zu eins seine Story ist."

Im Teaser zur "Sing meinen Song"-Folge ist jedoch schon zu erahnen, dass die Blondine den richtigen Ton mit ihrer Interpretation zu treffen scheint – Nico ist in dem kurzen Clip zumindest den Tränen nah. "Ich bin eigentlich gar nicht so sensibel, aber irgendwas liegt hier in der Luft und irgendwas machen die Künstler mit einem, was man nicht so ganz erklären kann", stellt der 27-Jährige schließlich fest.

TVNOW / Markus Hertrich Lea bei "Sing meinen Song"

TVNOW / Markus Hertrich Nico Santos bei "Sing meinen Song"

TVNOW / Markus Hertrich Lea und Nico Santos bei "Sing meinen Song"



