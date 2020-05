Muss Tamara Rebecca heute etwa ihre Koffer packen? Aktuell stehen neben ihr noch fünf weitere Kandidatinnen im Halbfinale von Germany's next Topmodel und hoffen darauf, die Jury erneut von sich zu überzeugen. In der vergangenen Woche hatte die 19-Jährige viel Kritik einstecken müssen – sich aber dennoch eine Runde weiterkämpfen können. Heute scheint sie die Show jedoch verlassen zu müssen!

In einem ProSieben-Trailer wird den Zuschauern nun ein kleiner Vorgeschmack auf das GNTM-Halbfinale geboten. Und der kurze Clip scheint eine wichtige Info vorwegzunehmen: In einer der letzten Szenen sitzt Heidi Klum (46) nämlich mit den Teilnehmerinnen zusammen und spricht über das bevorstehende Finale – Tamara fehlt allerdings in der Runde! Da laut Promiflash-Infos in den letzten zwei Episoden keine weiteren Jobs mehr vergeben werden, scheint eigentlich nur ein Grund für ihre Abwesenheit infrage zu kommen: Die Blondine wird heute vermutlich aus der Sendung fliegen!

Die Vermutung liegt nahe, dass Tamara sich schon nach dem Fotoshooting von ihren Mitstreiterinnen verabschieden muss. Den Promiflash-Informationen zufolge schaffen es nur vier Modelanwärterinnen ins große GNTM-Finale. Nach Tamaras wahrscheinlichem Exit wird demzufolge vermutlich eine zweite Kandidatin nach dem Elimination-Walk nach Hause geschickt.

Instagram / tamara.gntm2020.official GNTM-Kandidatin Tamara

Getty Images Heidi Klum im Februar 2020 in Los Angeles

Instagram / tamararebecca GNTM-Kandidatin Tamara



