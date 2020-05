Hat sich Tamara damit den Einzug ins Germany's next Topmodel-Finale verspielt? Die Kandidatin hatte beim Covershooting für Harper's Bazaar – und der somit größten Herausforderung der Castingshow – ihr Können unter Beweis gestellt. Für ihre Leistung bekam sie sowohl vom Fotografen als auch von der Chefredakteurin ordentlich Lob. Doch damit nicht genug: Heidi Klum (46) hatte für die Blondine eine besonders freudige Nachricht. Sie wurde exklusiv für einen Model-Job gebucht und durfte für den Designer Philipp Plein (42) auf den Catwalk in Mailand. Doch dabei konnte Tamara überhaupt nicht glänzen!

Schon bei den Proben für die Fashion-Show hat das Nachwuchs-Model sichtlich Probleme mit ihrem Outfit. Bei ihrem Lauf knickt Tamara immer wieder um, da ihr offenbar die Schuhe zu groß sind. "Wenn du das nicht hinbekommst, dann läufst du morgen nicht", lautet das heftige Urteil des Modeschöpfers. Wenn sie nicht sicher sei, solle sie einfach abseits des Laufstegs in der ersten Reihe sitzen. Vorab soll das Mädchen dann zum Veranstaltungsort fahren, um zu üben. Doch auch hier scheitert sie kläglich an ihren High Heels.

Auch nach drei weiteren Probe-Durchläufen kann Tamara nicht wirklich überzeugen – laufen darf sie dennoch: "Weil Heidi so eine gute Freundin ist, darf sie mitmachen – aber eigentlich kann sie in den High Heels nicht laufen", gibt Philipp genervt nach. Die Show absolvierte sie dann in flachen, schwarzen Boots. Nach dem Walk ist Tamara sichtlich erleichtert: "Es war mega cool."

Die "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Tamara

Der Designer Philipp Plein

Tamara, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2020



