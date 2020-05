Sarah Lombardi (27)-Fans haben allen Grund zur Freude! Am Samstag strahlt ProSieben erstmals den "Free European Song Contest" aus – Stefan Raabs (53) Ersatz-Show, nachdem der Eurovision Song Contest aufgrund der aktuellen Gesundheitslage abgesagt werden musste. Welche Künstler für welche Länder auftreten werden, war bisher ein Geheimnis. Jetzt gab der Sender jedoch erste Details preis und verriet: Sarah Lombardi ist mit von der Partie!

In einer Pressekonferenz, an der auch die Moderatoren des Abends Conchita Wurst (31) und Steven Gätjen (47) teilnahmen, plauderten die Verantwortlichen vor wenigen Augenblicken aus: Sarah vertritt Italien beim #FreeESC. Wer noch auf der Bühne stehen wird? Schlagerstar Vanessa Mai (28) für Kroatien, Ex-GZSZ-Darstellerin Senta Sofia Delliponti (30) alias Oonagh für Bulgarien, die Rapper Eko Fresh (36) und Umut Timur für die Türkei und "Cordula Grün"-Interpret Josh für Österreich und Sänger Calvin Jones für Großbritannien.

Und noch einen Act-Knaller lüfteten Conchita, Steven und Co.: Für Kasachstan tritt Teenieschwarm Mike Singer (20) auf! Was viele vermutlich nicht wissen: Mike hat kasachische Wurzeln. "Er ist in Deutschland geboren, aber seine Eltern kommen aus Kasachstan", erklärte Senderchef Daniel Rosemann.

ProSieben/Markus Morianz/Martin Saumweber Conchita Wurst und Steven Gätjen für den #FreeESC

Universal Music Senta Sofia Delliponti alias Oonagh

Andreas Rentz/Getty Images Mike Singer bei den Bambi Awards 2018



