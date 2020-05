Am 16. Mai ist es endlich so weit: Dann findet die von Stefan Raab (53) ins Leben gerufene Ersatzshow für den ausgefallenen Eurovision Song Contest statt. Musiker aus Deutschland, Kroatien, Großbritannien und anderen europäischen Ländern werden nacheinander in einem Kölner Studio performen. Welche Stars Steven Gätjen (47) und Conchita Wurst (31) aber ankündigen werden, ist noch ein Geheimnis. Bei einem Künstler sind die Fans sich jedoch bereits einig: Sie wollen unbedingt den ehemaligen "TV Total"-Talkmaster sehen!

Auf Facebook munkeln die ESC-Supporter schon jetzt, wen sie beim #FreeESC zu sehen bekommen werden. Neben Peter Maffay (70) oder Helge Schneider (64) fällt vor allem der Name des Kultmoderators immer wieder: "Wenn Stefan selbst antritt, wäre es so eine Sensation. Er ist definitiv eine Legende, nicht nur beim ESC", "Der Raabinator selbst tritt an" oder "Hoffentlich er selbst, das wäre legendär", lauten nur einige Wünsche der User. Doch ist ein Überraschungsauftritt des 53-Jährigen wirklich realistisch? Immerhin beendete er 2015 seine Karriere vor der Kamera.

Ein anderer User glaubt daher nicht, dass die Gebete der Raab-Supporter erhört werden: "Jetzt hofft man wieder, er wäre es selber und dann wird es wieder so ein enttäuschender Faultiermoment. Noch mal passiert mir das nicht", schreibt er und spielt damit auf The Masked Singer an. Denn wochenlang vermuteten die Zuschauer nicht Tom Beck (42), sondern Stefan unter dem Kostüm.

ProSieben/Markus Morianz/Martin Saumweber Conchita Wurst und Steven Gätjen für den #FreeESC

Getty Images Stefan Raab beim Bits & Pretzels Founders Festival

Getty Images Stefan Raab beim Bundesvision Song Contest 2015



