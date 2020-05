Was haben die Schauspielerin Sarah Paulson (45) und Sängerin Adele (32) gemeinsam? Die britische Balladen-Diva hatte in den vergangenen Monaten nicht nur durch ihren Gesang die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, sondern auch wegen ihrer Optik. Die ehemals eher füllige "Hello"-Interpretin speckte enorm ab. In den Augen vieler Fans sieht sie dadurch inzwischen der American Horror Story-Darstellerin zum Verwechseln ähnlich. Doch was denkt Sarah über diesen Vergleich?

Wie die 45-Jährige bei SiriusXM's EW Live berichtete, habe sie nur zufällig mitbekommen, dass einige Fans bei ihr und der Pop-Ikone eine verblüffende Ähnlichkeit sehen. "Ich habe durch Twitter gescrollt und da stand 'Sarah Paulson ist voll im Trend.' Und ich dachte mir: 'Warte mal, wie bitte?'", erzählte sie. Die Hollywood-Schönheit sei über den Vergleich aber nicht zu sehr überrascht gewesen, da sie und die Britin in der Vergangenheit sogar schon einmal für Doppelgängerinnen gehalten worden swaren.

Sarah wolle zwar viel lieber hören, dass ihr Schauspieltalent dem musikalischen Können von Adele gleichkomme, gab sie schmunzelnd zu Protokoll. Sie freue sich aber auch über den optischen Vergleich: "Ich nehme das gern an. Sie ist wunderschön!"

Instagram / adele Adele, Sängerin

Getty Images Sarah Paulson im Mai 2015 in Beverly Hills

Getty Images Sarah Paulson im November 2015 in New York

Findet ihr, dass Adele Sarah auch schon vor dem Gewichtsverlust ähnlich sah? 437 Stimmen 99 Ja. Sie war Sarah schon immer wie aus dem Gesicht geschnitten. 338 Nein. Ich habe früher keine Ähnlichkeit zwischen ihnen gesehen.



