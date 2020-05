Was für eine Geburtstagsüberraschung! Weil aufgrund der gesundheitlichen Lage momentan noch Kontaktverbote gelten, musste auch Sänger Olly Murs (36) auf eine Party zu seinem 36. Ehrentag verzichten. Für seine Freundin Amelia Tank aber kein Hindernis, den Tag trotzdem zu etwas ganz Besonderem zu machen. Die Brünette überraschte ihren Liebsten nicht nur mit Ballons und Festtagsmenü – sie organisierte ihm sogar einen privaten Eiswagen.

In seiner Instagram-Story postete der Blondschopf einige Eindrücke von der kleinen Feier und posierte dabei unter anderem vor dem blauen Süßigkeiten-Wagen. Mit zwei großen Eisbechern in der Hand strahlt der Musiker auf einem der Bilder bis über beide Ohren. Das Foto trägt die Aufschrift: Legendär! Wie sehr sich Olly über die Überraschungen gefreut hat, teilte er auch in seinem Feed. Zu einem Selfie, auf dem er seiner Partnerin einen dicken Schmatzer auf die Backe drückt, notierte er: "Ich werde diesen Geburtstag nicht so schnell vergessen!"

Amelia hatte allerdings nicht nur freudige Überraschungen für den "Troublemaker"-Interpreten. Wie ein weiterer Social-Media-Clip zeigt, hat sie ihm auch einen kleinen Streich gespielt. Mit verbundenen Augen sollte Olly Luftballons zum Platzen bringen – dabei entpuppte sich ein Ballon allerdings als Wasserbombe und ergoss sich über den Kopf des Geburtstagskindes.

Instagram / ollymurs Olly Murs an seinem Geburtstag

