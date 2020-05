Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) sorgen für noch mehr Privatsphäre in ihrem neuen Zuhause in Los Angeles! Nachdem sich das royale Paar im vergangenen März endgültig vom Dienste der Krone abgemeldet hatte, zog es die beiden zusammen mit Söhnchen Archie Harrison (1) nach Los Angeles. Dort sollen sie es sich übergangsweise in der Nobel-Bleibe von Tyler Perry gemütlich gemacht haben – wo sie auch bis vor Kurzem noch ihre Ruhe hatten. Weil jetzt aber zuvor gesperrte Wanderwege im angrenzenden Erholungsgebiet wieder für Besucher freigegeben wurden, haben Harry und Meghan Sichtschutz-Zäune aufstellen lassen!

Zu dieser Maßnahme griffen die Eheleute am vergangenen Samstag, weil die Wanderer nun von einem Hügel aus direkte Einsicht in ihren Garten im luxuriösen Beverly Ridge bekommen haben sollen, wie Daily Mail jetzt berichtete. Davon haben aber Security-Angestellte schnell Wind bekommen, deshalb stehen rund um das Anwesen jetzt hohe, mit Stoff bespannte Zäune. Zudem wird die Familie durch etliche Überwachungskameras geschützt, die sogar über ein Infrarot-System verfügen sollen.

Da das Gebiet allerdings sehr hügelig ist und ihr Grundstück erhöht liegt, haben die 38-Jährige und ihr blaublütiger Partner ebenfalls direkte Sicht auf die Villen ihrer berühmten Nachbarn. Das heißt, sie können laut News-Outlet unter anderem auf Sylvester Stallones (73) Außenpool schauen, Rod Stewart (75) beim Fußballspielen beobachten oder einen runden Turm bestaunen, der zu Mark Wahlbergs (48) Anwesen gehört.

Anzeige

MEGA Tyler Perrys Luxusvilla in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Mark Wahlberg bei der "Spenser Confidential"-Premiere im Februar 2020

Wie findet ihr es, dass Meghan und Harry gleich Maßnahmen gegen neugierige Blicke ergriffen haben? 364 Stimmen 191 Ein wenig übervorsichtig finde ich das schon... 173 Vollkommen notwendig! Sie brauchen dringend Privatsphäre.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de