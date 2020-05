Ihre Familienplanung ist noch nicht abgeschlossen! Lindenstraße-Star Rebecca Siemoneit-Barum (42) und ihr Mann Pierre Bauer sind schon seit vielen Jahren glücklich verheiratet. Noch in diesem Monat werden die zwei ihren 22. Hochzeitstag feiern. Ihr Glück krönen die gemeinsamen Kinder Rachel und Joshua. Doch wenn es nach Rebecca geht, ist die Familie mit den erwachsenen Kids noch nicht komplett. Sie wünscht sich schon lange weiteren Nachwuchs.

Im Gespräch mit Bunte plauderte die Schauspielerin ganz offen über ihren Kinderwunsch: "Leider hat es noch nicht geklappt in den letzten Jahren. Wir haben es immer darauf ankommen lassen." Dass sie noch in diesem Jahr ihren 43. Geburtstag feiert, stört die Iffi-Darstellerin überhaupt nicht, ganz im Gegenteil: "Seit meinem 40. Geburtstag fühle ich mich wohl in meiner Haut. Ich bin sehr zufrieden mit mir, innerlich wie äußerlich. Das Älterwerden bekommt mir gut. Ich achte mehr auf mich."

In der Vergangenheit sei das aber nicht immer so gewesen. Vor allem Gewichtsprobleme hätten der Serien-Bekanntheit mächtig zugesetzt. "Mal nahm ich zehn Kilo ab, dann kam der Jo-Jo-Effekt und 15 Kilo waren wieder drauf", gab sie zu. Heute habe sie aber gelernt, sich und ihren Körper zu akzeptieren. Auf die Waage lege sie keinen großen Wert mehr.

Instagram / rebecca_barum Rebecca Siemoneit-Barums Kinder Rachel und Joshua

Instagram / rebecca_barum Rachel und Rebecca Siemoneit-Barum

ActionPress/Christoph Hardt / Future Image Rebecca Siemoneit-Barum, "Lindenstraße"-Star



