Willi Herren (✝45) hinterlässt eine große Lücke. Am Dienstag wurde der plötzliche Tod des Entertainers bekannt. Nicht nur seine Familie und Fans sind geschockt – auch prominente Wegbegleiter können nicht glauben, dass sie ihren guten Freund mit gerade einmal 45 Jahren verloren haben. Evanthia Benetatou (29), Menowin Fröhlich (33), Giulia Siegel (46) und Co. richten auf Instagram nicht nur liebevolle Worte an den Ballermann-Star – sie teilen auch ganz private Aufnahmen, die Willi so zeigen, wie sie ihn in Erinnerung behalten wollen: als lebensfrohen, gut gelaunten Menschen...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de