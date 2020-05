Na, will Jesy Nelson (28) ihrem Ex Chris Hughes etwa zeigen, was er verpasst? Erst vor wenigen Wochen gaben der Little Mix-Star und der einstige Love Island-Kandidat ihre Trennung bekannt. Und obwohl die beiden bereits Hochzeitspläne geschmiedet hatten, scheint die Beauty dem Hottie keine einzige Träne nachzuweinen – im Gegenteil: Jesy zeigt sich jetzt fitter und heißer denn je im Netz.

Auf ihrem Instagram-Profil wimmelt es nur so von verführerischen Fotos. Ob mit sexy Underboob oder im knappen Bikini – die Sängerin heizt ihren rund 6,7 Millionen Followern ordentlich ein, und denen gefällt's. In der Kommentarspalte wird die frischgebackene Single-Lady mit zahlreichen Komplimenten überhäuft. "Du siehst unglaublich aus" oder "Du raubst mir den Atem", schwärmen die User.

Schaut man sich ihren Account genauer an, fällt allerdings auf: Die heißen Schnappschüsse sind offenbar der Ersatz für die gemeinsamen Pärchenfotos mit ihrem Chris. Die hat die Beauty nämlich rund einem Monat nach dem Liebes-Aus komplett aus ihrem Feed gelöscht – und das, obwohl die beiden sich im Guten getrennt haben sollen.

Instagram / jesynelson Jesy Nelson, bekannt von der Band "Little Mix"

Instagram / jesynelson Sängerin Jesy Nelson im Mai 2020

Instagram / jesynelson Chris Hughes und Jesy Nelson in Portofino



