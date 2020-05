Jerry Stiller (92) und Anne Meara (✝85) waren über 60 Jahre verheiratet – nun sind beide Ehepartner nicht mehr am Leben. Am vergangenen Montag veröffentlichte ihr Sohn, der Hollywood-Star Ben Stiller (54), die traurige Nachricht, dass der King of Queens-Darsteller gestorben ist. Seine Liebste, die vielen aus Sex and the City als Mutter von Steve Brady bekannt sein dürfte, verstarb bereits 2015. Offenbar führten die beiden aber zu Lebzeiten eine absolute Bilderbuch-Ehe, was auch während ihrer gemeinsamen Engagements deutlich wurde!

"Uns wurde immer gesagt, dass wir ein ungleiches Paar sind. Die Leute sagten zu Anne: 'Was, mit dem bist du verheiratet?' Da dämmerte es mir, dass wir das nutzen sollten", fasste Jerry gegenüber People im Jahr 1977 zusammen. Rund 24 Jahre zuvor hatten sich die beiden Schauspieler kennengelernt, zwölf Monate später heirateten sie. Gemeinsam meisterten sie viele Comedy-Projekte, unter anderem dutzende Auftritte in der "Ed Sullivan Show", in denen es auch um Marotten ging, die sie aneinander feststellten. Obwohl Jerry und Anne ihre jeweiligen Karrieren durch gemeinsamen Auftritte ins Rollen brachten, entschieden sie sich in den 70er Jahren dazu, separate Jobs anzunehmen. "Ich liebe Anne, aber wenn ich in meinem Berufsleben von ihr abhängig gewesen wäre, hätte ich sie als Frau verloren", kommentierte der "Seinfeld"-Schauspieler diese Entwicklung.

Es folgten Auftritte von ihm in diversen Comedy-Shows und auch Anne feierte Erfolge in Serien wie "Alf" und Filmen wie "Anne Christie". Dennoch gab es auch gemeinsame Jobs wie in "King of Queens", bis Anne vor fünf Jahren starb und damit die Ehe nach 61 Jahren endete. "Ich vermisse sie. Es gab keine Wände zwischen uns. Wir wussten beide, was der andere dachte, auch wenn wir nicht zuhörten", resümierte er 2015 gegenüber Country Living.

Getty Images Anne Meara im März 2011

Getty Images Anne Meara und Jerry Stiller bei einem gemeinsamen Auftritt im März 2010

Getty Images Jerry Stiller im November 2013



