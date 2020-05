Gestern hatte es Oliver Pocher (42) in seiner neuen Late-Night-Show "Pocher – gefährlich ehrlich!" angekündigt – heute setzte er es in die Tat um! Am Samstag wollte er bei einer Demo vorm Berliner Reichstag, die sich gegen die momentanen Maßnahmen der Regierung richtet, mit TV-Koch Attila Hildmann (39) diskutieren. Dieser hatte in den vergangenen Wochen mit provokanten Aussagen zum Umgang mit der aktuellen Gesundheitslage auf sich aufmerksam gemacht. Doch weit kam Oli heute nicht: Nach nur kurzer Zeit beendete die Polizei das Gespräch!

Wie RTL berichtet, hatten die Beamten den 42-Jährigen darum gebeten, den Ort der Demonstration zu verlassen. "Es ging lediglich darum, ihn zu seinem Schutz hier vom Platz zu bringen", erklärte ein Sprecher der Berliner Polizei gegenüber dem Sender. Auch Pocher meldete sich in seiner Instagram-Story zu dem Vorfall zu Wort: "Das Gespräch musste leider aus Sicherheitsgründen unterbrochen werden. Fortsetzung folgt demnächst", ließ er seine Follower wissen.

"Das war schon ein kleines Erlebnis, alles in Ordnung. Wir haben uns das alles ein bisschen angeguckt, aber es ist schon eine angespannte Situation", führte er weiter aus. Er bewundere die Polizisten dafür, dass sie trotz der Lage so ruhig bleiben würden.

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Oliver Pocher bei "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!"

Getty Images Attila Hildmann bei "Let's Dance", 2016

Getty Images Oliver Pocher bei der "Collide"-Premiere in Köln im August 2016



