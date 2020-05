Diese Entscheidung fiel Bauer Gerhard alles andere als leicht! Der Viehzüchter aus Südafrika hofft, bei Bauer sucht Frau International endlich seine bessere Hälfte zu finden, denn: Er war noch nie verliebt. In der neuen Episode hatte er nun die Qual der Wahl: Wen möchte er näher kennenlernen, Regina oder Birgit? Der 61-Jährige entschied sich für Letztere – die passenden Worte zu finden, fiel ihm jedoch sichtlich schwer...

In einem Gespräch informierte er Regina über seinen Entschluss: "Begründen kann ich es leider nicht gut, weil wie kann man in fünf Tagen Leute kennenlernen? Aber ich kann sagen, dass die Entscheidung für diese Woche gilt. Es ist also eine Entscheidung, die eigentlich nur jetzt gilt und für später dann wieder aufgehoben werden kann." Während der Bauer sich mit der Erklärung seiner Entscheidung schwer tat, nahm die Tierpsychologin diese anscheinend sportlich hin und freute sich für Birgit.

Die Musikerin selbst wirkte dagegen sichtlich überrascht, als Gerhard ihr verriet, sich für sie entschieden zu haben. "Mir fällt natürlich ein riesengroßer Stein vom Herzen, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich meine Freude noch nicht so richtig zeigen kann. Ich bin ein Mensch, der mit anderen mitfühlt und deshalb tut es mir leid für Regina", erzählte sie. Sie benötige vermutlich noch einen Moment, bis sie ihre Freude zeigen könne. Die Euphorie stellt sich bei Birgit hoffentlich noch ein, denn Gerhard plant Großes mit ihr: "Ich glaube, diese Woche komme ich Birgit näher, als ich es Regina gekommen wäre."

