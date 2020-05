In wenigen Stunden ist es soweit – dann findet der allererste Free European Song Contest statt! Dabei handelt es sich um ein von Stefan Raab (53) ins Leben gerufenes Ersatzevent für den abgesagten Eurovision Song Contest. Die Idee der Show ist nahezu identisch zum Original: Ausgesucht wurden 15 national bekannte musikalische Vertreter für 15 Länder. Mit dabei sind Künstler wie Mike Singer (20) für Kasachstan, Sarah Lombardi (27) für Italien oder auch Vanessa Mai (28) für Kroatien. Doch welcher der zahlreichen Acts ist bisher der absolute Favorit? Eine Promiflash-Umfrage lieferte ein eindeutiges Ergebnis!

An der Umfrage nahmen insgesamt 4.621 Leser (Stand: 16. Mai, 16.00 Uhr) teil – von denen 28,6 Prozent, also 1.322 Personen, ihre Stimme für Deutschland abgegeben haben. Das Interessante daran: Bisher macht ProSieben noch ein großes Geheimnis daraus, wer dieses Land repräsentieren wird! "Nur so viel: Für Deutschland tritt eine echte Legende an, die alle bisherigen deutschen Teilnehmer an europäischen Musikwettbewerben künstlerisch und charakterlich überstrahlt", ließ sich Stefan Raab bisher entlocken. Diese Ankündigung scheint die Teilnehmer offenbar schon überzeugt zu haben...

Gute Chancen auf den Sieg hat neben dem deutschen Secret-Act aber auch Nico Santos (27), der für Spanien ins Rennen geht. Er belegte im Voting mit 918 Stimmen (19,9 Prozent) den zweiten Platz. Sarah Lombardi schaffte es mit 868 Votes (18,8 Prozent) ebenfalls aufs Treppchen. Weniger beliebt sind bisher Sion Hill für Irland, Kate Hall (36) für Dänemark und Kelvin Jones für Großbritannien. Sie landeten mit unter einem Prozent der Stimmen auf den letzten drei Plätzen.

