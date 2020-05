Packt Valentin Lusin (33) bei den heißen Moves seiner Frau und deren Let's Dance-Schützling auch manchmal die Eifersucht? Seit gestern steht es fest: Underdog Moritz Hans und seine Mentorin Renata Lusin (32) stehen im großen Finale der Tanzshow – und das nicht zuletzt wohl wegen der einen oder anderen sexy Performance. Ihr Mann Valentin Lusin kann sich das Spektakel nach seinem Ausscheiden mit Ulrike von der Groeben (63) nur noch vom Zuschauerrang aus anschauen. Klar, dass der eine oder andere Fan sich da fragt: Verspürt Valentin bei diesem Anblick nicht hin und wieder mal einen Stich?

Im Netz wird natürlich immer viel über das Verhältnis der Profis zu ihren Promi-Partnern gemunkelt. Nun verkündete Moritz auch noch erst kürzlich, dass er weitertanzen möchte – auch gerne bei Turnieren. Und dann will er nur mit Renata antreten! Doch was hält Valentin davon? "Wie ich über diese Schlagzeile lächle? Bis zu den Ohren natürlich. Ich weiß, was echt abgeht", scherzte der 33-Jährige im RTL-Interview. Letztendlich verstehe und unterstütze er es total, dass der Ninja Warrior-Star weiterhin mit seiner Frau tanzen möchte – schließlich sei sie ein Profi. "Aber sonst lache ich über all die anderen Infos so ein bisschen. Wir wissen ja, wir sind ein sehr gutes Team, wir verstehen uns alle drei sehr gut und es ist alles okay", meinte er zu dem anhaltenden Gemunkel.

Im Vorjahr war es übrigens genau umgekehrt. Dort schätzten die Zuschauer, dass es bei Ella Endlich (35) und Valentin Flirt-Potenzial geben könnte. Damals beteuerte hingegen Renata gegenüber Promiflash, dass ihr solche Gerüchte nichts ausmachen würden: "Nein, aber Ella hat mir tatsächlich gleich gesagt: 'Renata, mach dir keine Sorgen, da wird nichts laufen.' Das fand ich klasse. Ich habe da volles Vertrauen zu Valentin – schon seit fast 16 Jahren."

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Renata Lusin und Moritz Hans bei "Let's Dance"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Ulrike von der Groeben und Valentin Lusin

Anzeige

Getty Images Ella Endlich und Valentin Lusin bei "Let's Dance" 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de