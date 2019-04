Eifersucht gibt es im Hause Lusin nicht. Die beiden Let's Dance-Tanzprofis Renata (31) und Valentin Lusin (32) sind schon seit über 15 Jahren ein Paar. 2014 heirateten die beiden ganz romantisch auf einem Schloss und kürzlich gestanden sie, dass sie bald gerne ein gemeinsames Kind haben würden. Trotzdem stellt sich die Frage, wie es sich für Renata anfühlt, wenn sie ihren Valentin in der Tanzshow mit Sängerin Ella Endlich (34) über das Parkett schweben sieht. Im Promiflash-Interview erzählt Renata, warum sie sich bei Ella überhaupt keine Sorgen macht!

Valentin und Ella gelten als Favoriten auf den diesjährigen Sieg in dem beliebten Tanz-Format. Für Valentins Frau Renata war hingegen schon nach der ersten Sendung Schluss – die 31-Jährige und ihr Promi-Partner Jan Hartmann (38) mussten als erstes Pärchen die Koffer packen. Seitdem sitzt Renata im Studio und feuert ihren Mann an. Ist es komisch, den eigenen Partner mit so einer Powerfrau tanzen zu sehen? "Nein, aber Ella hat mir tatsächlich gleich gesagt: ’Renata mach dir keine Sorgen, da wird nichts laufen.’ Das fand ich klasse. Ich habe da volles Vertrauen zu Valentin – schon seit fast 16 Jahren", verrät die Tänzerin strahlend im Gespräch mit Promiflash.

Und wie zufrieden ist Valentin mit Tanzpartnerin Ella? Der Profitänzer gibt zu: "Ich habe mit Ella wirklich irre Glück gehabt. Ich hab mit ihr so ein bisschen die Favoritenrolle. Das spüren wir schon – nach der dritten Woche in Folge sind wir auf dem ersten Platz gelandet." Der Fahrplan der beiden laute im Moment, bei sich zu bleiben, jede Woche die beste Leistung abzurufen und sich nicht von der Jury-Bewertung oder den Kommentaren aus dem Konzept bringen zu lassen, so der Frauenschwarm.

Getty Images Ella Endlich und Valentin Lusin

Anzeige

Instagram / valentinlusin Valentin Lusin und Frau Renata

Anzeige

Action Press / Thomas Burg Ella Endlich und Valentin Lusin im März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de