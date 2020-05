Pietro Lombardi (27) hatte einen weiteren Beautytermin. Erst vor Kurzem gab der Sänger seinen Fans ein kleines Style-Update und zeigte, wie seine Haare unter der für ihn typischen Cap aussehen. Er stattete dem Friseur einen Besuch ab und ließ sich seine Haarpracht in ein helles Blond färben. Jetzt schenkte der ehemalige DSDS-Gewinner seinem Gesicht besondere Aufmerksamkeit – und ließ es professionell reinigen.

In seiner Instagram-Story berichtete Pietro, dass einige Fans bei ihm nachgefragt hätten, warum er plötzlich kleine rote Punkte auf der Nase hat. "Ich hab tatsächlich gestern so eine Gesichtsreinigung gemacht beim Kosmetiker. Das sind die Mitesser auf der Nase und da man bei mir richtig drücken musste, sieht meine Nase jetzt so aus", erklärte der "Señorita"-Interpret. Er vermutet, dass die Flecken so stark ausgeprägt sind, weil die Kosmetikerin mit ihren langen Fingernägeln womöglich versehentlich gegen sein Gesicht gekommen ist.

Für gewöhnlich verschwinden die Rückstände der Mitesser nach wenigen Tagen. Doch Pietro plagen bezüglich seines optischen Erscheinungsbildes momentan noch ganz andere Sorgen. In seinen Augen habe er ein Doppelkinn. Wie er bei den Dreharbeiten für "Fünf gegen Jauch" RTL verriet, wolle er sich deswegen vielleicht sogar unters Messer legen. Um die vermeintlichen Fettpölsterchen verschwinden zu lassen, möchte er es aber erst einmal mit Abnehmen versuchen.

