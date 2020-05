Eigentlich ist Pietro Lombardi (27) dafür bekannt, seine Fans täglich mit frischen Posts aus seinem Alltag zu versorgen. Aktuell legt der DSDS-Juror aber eine Web-Pause ein. Für alle, die Pietro bereits schmerzlich vermissen, dürfte sein neustes Statement zum Thema Schönheitsoperationen eine willkommene Abwechslung sein. Es gibt nämlich ein Detail in seinem Gesicht, welches den Sänger nach eigener Aussage besonders stört. Aber was plant der "Kämpferherz"-Interpret genau an sich zu verändern?

"Man sieht es, ne? Ein kleiner Hubbel ist da", beschrieb Pietro jetzt den vermeintlichen Makel. In seinen Augen habe er ein Doppelkinn, offenbarte der Künstler nun gegenüber RTL am Rande der Dreharbeiten für das Format "Fünf gegen Jauch". "Im Fernsehen sieht man es wirklich extrem", klagte der 27-Jährige. Offenbar scheint ihn das ordentlich zu beschäftigen. "Ich habe mich da auch schon informiert, was es alles gibt. Dabei bin ich auch auf die Fett-Weg-Spritzen gestoßen", erklärte er. Die Ergebnisse solcher Eingriffe habe er "krass" gefunden. Trotzdem wolle sich der Vollblutvater nicht sofort unters Messer legen.

Sein Ziel sei es, erst einmal ordentlich abzuspecken, so könne das Doppelkinn ja vielleicht auch verschwinden. Sollte das aber nicht der Fall sein, ist er auch gegenüber dem Beauty-Doc nicht abgeneigt. "Wenn ich mich nach dem Abnehmen wirklich komplett unwohl fühle und es mich so sehr stört, würde ich es sofort machen", betonte der DSDS-Star.

Andreas Rentz/Getty Images Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Oana Nechiti

Thomas Burg Pietro Lombardi in der Jury von DSDS 2020

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi im November 2019



