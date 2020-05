Was halten die Zuschauer von Oliver Pochers neuer TV-Sendung? Am Freitagabend ging "Pocher – gefährlich ehrlich!" an den Start. Gleich in der ersten Folge der Late-Night-Show konnte der Comedian einen Erfolg verzeichnen: Deutschlands wohl größter Influencer-Kritiker schaffte es durch eine Wette, die Zwei-Millionen-Marke auf Instagram zu knacken. Ob das den Zuschauer aber genügend Unterhaltungswert bot? In einer Promiflash-Umfrage waren die Leser geteilter Meinung!

Wie das Umfrageergebnis zeigt, waren sich die Wähler sehr uneinig darüber, was sie von Olis neuer Sendung halten sollen: 57,4 Prozent der insgesamt 1.241 Personen fühlten sich zwar gut durch den Komiker unterhalten – ganze 42,6 Prozent waren aber völlig anderer Meinung. Die knappe Minderheit hätte von der Show mehr erwartet.

Erst kürzlich hatte der 42-Jährige gemeinsam mit Günther Jauch (63) und Thomas Gottschalk (69) die Sendung "Die Quarantäne-WG" moderiert. Obwohl die Quoten zunächst ganz schön durch die Decke gegangen waren, wurden nach nur wenigen Tagen Verluste von über 50 Prozent verzeichnet. Deshalb wurde das Format gleich wieder abgesetzt.

TVNOW / Stefan Gregorowius Oliver Pocher bei "5 gegen Jauch"

