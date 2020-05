Nanu, wie ist denn David Beckhams (45) lichtes Haar auf einmal wieder dichter geworden? Der ehemalige Fußballspieler ist für seine wechselnden Looks auf dem Kopf bekannt. Doch kürzlich geschossene Paparazzi-Aufnahmen überraschten. Darauf ist zu erkennen, dass sein eigentlich volles Haar offenbar gar nicht mehr so dicht wächst. Davids Haarpracht wirkte deutlich dünner, und am Hinterkopf war sogar eine kahle Stelle zu erkennen. Doch jetzt hat er auf einmal wieder eine volle Haarpracht!

Auf Instagram veröffentlichte der Ehemann von Victoria Beckham (46) ein Video von sich beim Joggen. "Es ist so schön, vor dem Unterrichtsbeginn zu Hause früh morgens laufen zu gehen", kommentierte er den Clip. Doch David zeigte damit nicht nur, dass er auch mit 45 Jahren noch immer megasportlich ist, sondern präsentierte plötzlich auch wieder volles Haar. Auch auf einem geposteten Selfie waren zwar hier und da ein paar graue Strähnen zu sehen, aber längst kein schütteres Haar.

Wurde der Brite vor wenigen Tagen einfach unvorteilhaft abgelichtet oder hat er wirklich mit dünner werdendem Haar zu kämpfen? Für Letzteres – und dass David das durchaus stört – würde sein aktuell liebstes Accessoire sprechen: Der vierfache Vater zeigte sich im Netz zuletzt fast nur mit Mütze oder Hut auf dem Kopf.

Getty Images David Beckham bei den "GQ Men Of The Year Awards 2019" in London

Getty Images David Beckham, Februar 2020

Instagram / davidbeckham David Beckham, März 2020



