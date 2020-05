Zwischen diesen Bauer sucht Frau International-Kandidaten knistert es gewaltig! Maria hat es Bauer Daniel von Anfang an mächtig angetan. Der Landwirt gab sogar zu, schon ein bisschen verknallt in die 18-Jährige zu sein. Nachdem Katja in der vergangenen Folge seinen Hof freiwillig verlassen hatte, ging es für ihn und die Auszubildende nun zum gemeinsamen Zelten. Ein romantisches Date, das seinen Höhepunkt in einem Kuss fand. Und mit seinen Skills konnte der Neuseeländer mächtig Eindruck schinden.

"Du hast da ein Haar" – mit diesem Vorwand kam Daniel Maria am Lagerfeuer näher und küsste sie. "Das war vielleicht nicht der perfekte Moment, aber ein sehr guter. [....] Ich würde sagen, ich bin 90 Prozent rangegangen und sie zehn", resümierte der 22-Jährige hinterher und war sich sicher, dass seine Hofdame den Kuss auch wollte. "Ich habe mir gedacht, wird langsam mal Zeit", fand der Imker.

Und sein Einsatz hat sich gelohnt: Maria war hin und weg von seinem Talent: "Hätte ich nicht gedacht, dass der Daniel das so gut kann, er hatte ja noch nie eine Freundin, aber es war schon gut." Sie hätte zwar gedacht, dass es noch ein paar Tage dauern würde bis zum ersten Kuss. Doch der Moment sei für die Brünette einfach besonders gewesen.

TVNOW Bauer Daniel mit Katja bei "Bauer sucht Frau International"

TVNOW Daniel und Maria bei "Bauer sucht Frau International" 2020

TVNOW / Kai Waldmann "Bauer sucht Frau International"-Kandidat Daniel aus Neuseeland



