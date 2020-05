Hat Amors Pfeil diese beiden etwa bereits getroffen? Zwischen Bauer sucht Frau International-Single Daniel und seiner Hofdame Maria scheint die Chemie zu stimmen. Zwar sind die zwei noch recht schüchtern, doch Taten – und in diesem Fall vor allem Blicke – sagen bekanntermaßen oftmals mehr als 1.000 Worte. Daniel spricht sogar schon von ersten Schmetterlingen im Bauch und hofft, dass sich die Falter auch bei Maria langsam ausbreiten.

Daniel hat von Anfang an ein Auge auf Maria geworfen. Beim gemeinsamen Billardabend zeigt der 22-Jährige seiner vier Jahre jüngeren Bewerberin, wie sie den Queue zu halten hat. "Maria hat irgendwas. Das finde ich niedlich. Obwohl nein, niedlich ist das falsche Wort. Attraktiv. Ich kann es nicht so ganz beschreiben", zeigt sich der Imker nach dem Austausch von ersten Zärtlichkeiten etwas nervös. Maria genießt seine Aufmerksamkeit in vollen Zügen: "Wir gucken uns immer so richtig schön an und lächeln auch mal. Auch wenn wir nicht so viel reden, tauschen wir über Blicke schon viel aus."

Nach einem Einzelgespräch kommt Daniel gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Ich glaube, ich und Maria könnten sehr gut miteinander klarkommen. Sie ist auch schon ein bisschen verknallt, glaube ich. Ich auch so ein bisschen." Der 18-Jährigen geht es ähnlich: "Ich würde schon sagen, dass ein kleiner Funke da ist. Vielleicht wird dieser Funke über die Woche noch größer. Ich würde mich auf jeden Fall freuen."

TVNOW / Kai Waldmann "Bauer sucht Frau International"-Kandidat Daniel aus Neuseeland

TVNOW Bauer Daniel mit den "Bauer sucht Frau International"-Kandidatinnen und Inka Bause

TVNOW Daniel, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2020



