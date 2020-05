Was für eine Katastrophe! Bei Grill den Henssler kämpfte TV-Koch Steffen Henssler (47) gegen drei Promis: Bastian Bielendorfer, Paul Panzer und Evelyn Burdecki (31) nahmen die Herausforderung an und gaben ihr Bestes. In der letzten Runde traten Steffen und Evelyn im direkten Duell gegeneinander an und zauberten für die Nachspeise jeweils Churros mit Schokoladensoße. Ihre Kreationen kamen bei der Jury jedoch nicht gut – es gab für die Kontrahenten das schlechteste Punkte-Urteil in der Geschichte der Koch-Show!

Moderatorin Laura Wontorra (31) ahnte es bereits während der Zubereitung: "Das sieht nicht gut aus, Steffen. Ich habe keine Ahnung vom Kochen, aber das sieht nicht gut aus" – und die 31-Jährige sollte recht behalten. Das Unheil fing damit an, dass die Juroren nicht so genau wussten, was sie eigentlich vor sich hatten: "Fischstäbchen?" fragte sich Mirja Boes (48) und Christian Rach (62) mutmaßte: "Sieht aus wie eine gebackene Banane." Am Ende vergaben beide jeweils nur einen Punkt an Steffen und an Evelyn.

Reiner Calmund (71) war etwas gnädiger – er gab Steffen vier Punkte und Evelyn fünf Punkte. Da blieb Laura nur noch ein Fazit: "Das war kein Grande Finale, das war eine Grande Catastrophe", sagte sie am Ende der Sendung. Trotzdem freute sich Evelyn darüber, dass sie den Henssler grillen durfte.

