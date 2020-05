Na, das geht ja gut los bei Grill den Henssler! In der zweiten Folge der aktuellen Staffel treten wieder drei Promis zum Koch-Duell gegen Steffen Henssler (47) an: Comedy-Legende Paul Panzer, Dschungelcamp-Königin Evelyn Burdecki (31) sowie Autor und Comedian Bastian Bielendorfer. Doch bereits in der ersten Runde passierte dem prominenten Trio ein Fauxpas: Sie servierten einen Teller zu spät und er flog aus der Wertung!

Dass die Zeit tatsächlich abgelaufen war, zeigte der Videobweis. Als Konsequenz zählte die Bewertung von Juror Christian Rach (62) für den Promi-Teller nicht. Besonders ärgerlich: Wäre der Teller nicht aus der Wertung geflogen, hätten Paul, Evelyn und Bastian die erste Runde gewonnen. "Es steht 25 zu 23 für Rot, eigentlich. Aber der eine rote Teller bei Christian kam zu spät auf den Tisch, deswegen steht es 23 zu 17 für Steffen", erklärte Moderatorin Laura Wontorra (31).

Es gab jedoch noch etwas Hoffnung: Laura sagte, dass Steffen entscheiden dürfe, ob die Punkte für die Promis abgezogen werden sollen oder nicht. Der Koch entschied sich dafür, dass die Punkte nicht zählen dürfen. Was sagt ihr zu dieser Entscheidung? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

TVNOW / Frank W. Hempel Laura Wontorra, Kochcoach Frank Buchholz, Evelyn Burdecki und Bastian Bielendorfer

Anzeige

TVNOW / Frank W. Hempel Laura Wontorra und Steffen Henssler bei "Grill den Henssler"

Anzeige

TVNOW / Frank W. Hempel Die Jury von "Grill den Henssler" mit Laura Wontorra



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de