Darf sich Jude Law (47) etwa über noch mehr Nachwuchs freuen? Der Schauspieler geht seit einigen Jahren mit Phillipa Coan gemeinsam durchs Leben. Und zwischen den beiden scheint es nach wie vor sehr gut zu laufen: Im Mai 2019 haben sie sich in einer ganz privaten Zeremonie das Jawort gegeben – nun scheinen sie ihre Familienplanung umzusetzen: Phillipa wurde mit einem runden Babybauch gesichtet!

Am Samstag erwischten Paparazzi die Blondine beim Shopping in London. Und eines sticht auf den Schnappschüssen sofort ins Auge: Phillipa hat einen ziemlich großen Schwangerschaftsbauch! Ihre Körpermitte ist sogar schon so rund, dass ihr gestreifter Pullover inzwischen wohl etwas zu kurz ist und deshalb einen guten Blick auf ihre Wölbung bietet. Den Fotos nach zu urteilen, dürfte ihr Mann Jude wohl bald zum sechsten Mal Vater werden!

Der "Sherlock Holmes"-Darsteller hat schon fünf Kinder aus früheren Beziehungen: Mit seiner ersten Frau, der Schauspielerin Sadie Frost (54), setzte er drei Kinder in die Welt – zwei Söhne und eine Tochter. Nach ihrer Trennung bekam er dann mit anderen Frauen zwei weitere Mädchen: Seine Ex-Partnerin Samantha Burke brachte 2009 seine zweite Tochter zur Welt – die Sängerin Catherine Harding sechs Jahre später seine dritte!

Anzeige

MEGA / MEGA Phillipa Coan im Mai 2020 in London

Anzeige

MEGA / MEGA Phillipa Coan im Mai 2020 in London

Anzeige

MEGA / MEGA Phillipa Coan im Mai 2020 in London



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de