Jude Law (46) hat sich getraut! Der Schauspieler und seine Freundin Phillipa Coan halten ihre Beziehung sehr privat – und gaben sich Anfang Mai in einer sehr geheimen Zeremonie das Jawort. Die Turteltauben verzichteten dabei auf eine riesige Feier und genossen ihren besonderen Tag lediglich im kleinen Familienkreis. Doch auf eine Hochzeitsparty konnten die beiden wohl nicht ganz verzichten – und taten dies jetzt auch wieder ganz heimlich.

Am vergangenen Wochenende zelebrierte das Paar nach Angaben von Daily Mail mit 150 Gästen noch einmal ihre Ehe. Dazu nutzte der 46-Jährige das Haus seiner Eltern in Vaudelnay im Loiretal in Westfrankreich. Um für genügend Privatsphäre zu sorgen, soll der zuständige Bürgermeister laut der Nachbarn sogar einen öffentlichen Zugang zu einem Friedhof gesperrt haben, der an einer Seite an das Anwesen der Law-Familie grenzt. "Es war eine schöne Fete und alle hatten eine tolle Zeit", verriet ein Insider der Zeitung.

Seit 2015 gehen der Filmstar und die Psychologin gemeinsame Wege. Doch diese Ehe ist nicht seine erste: Sechs Jahre lang war er mit Sadie Frost (53) verheiratet und hat mit der Schauspielerin drei gemeinsame Kinder. Insgesamt hat der "Sherlock Holmes"-Darsteller fünf Sprösslinge.

Getty Images / Clive Brunskill Jude Law und Phillipa Coan in der Schweiz 2016

Anzeige

Getty Images Jude Law, Hollywood-Schauspieler

Anzeige

Getty Images Jude Law und Sadie Frost, 2002

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de