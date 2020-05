Gerda Lewis (27) möchte jetzt auch bald die Straßen unsicher machen! Die ehemalige Bachelorette und ihr Liebster Melvin Pelzer erfüllten sich vor Kurzem einen gemeinsamen Wunsch: Die beiden sind neuerdings stolze Besitzer eines schnittigen Sportwagens. Doch in dem Auto kann sich die Blondine bislang nur von ihrem Freund herumkutschieren lassen – Gerda hat keinen Führerschein. Das soll sich jetzt ändern!

Die Reality-TV-Bekanntheit lernt schon fleißig für den Lappen. "Ich hab gestern im Bett auch für den Führerschein geübt. Ich mach ja gerade einen Online-Theorie-Kurs bei meiner Fahrschule", offenbarte sie in ihrer Instagram-Story. Diese bequeme Möglichkeit, die Verkehrsregeln zu erlernen, motiviere sie total, wie Gerda weiter verrät: "Ich hasse es, irgendwo hinzugehen und da in der Fahrschule zu sitzen. Ich denke, deshalb habe ich davor auch nie mit meinem Führerschein angefangen, weil es so lästig für mich ist, da hinzugehen." Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage wird sich Gerda mit den ersten Fahrstunden hinter dem Lenkrad aber noch gedulden müssen.

Bislang sei es für Gerda kein Problem gewesen, keinen Führerschein zu besitzen – denn in ihrer Heimatstadt Köln ist sie darauf nicht angewiesen. Auch andere Promis haben bislang nicht die Erlaubnis, ein Auto zu steuern: Robbie Williams oder auch Kate Beckinsale (46) kommen ebenfalls ohne aus.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Februar 2020

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams, Sänger



