Was sagen die Zuschauer zu Nico Santos' Sieg des Free European Song Contest? Da der Eurovision Song Contest in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Gesundheitslage nicht wie geplant stattfinden konnte, hat Stefan Raab (53) den Ersatzwettbewerb ins Leben gerufen. Gestern war es dann endlich so weit: 16 Künstler performten auf der ProSieben-Bühne und gaben ihr Bestes. Am Ende durfte Nico, der für Spanien antrat, den Pokal mit nach Hause nehmen. Doch was sagen die Promiflash-Leser zu seinem Sieg?

Die Mehrheit war mit dem Ausgang des #FreeESC mehr als zufrieden: In einer Umfrage erklärten 71,8 Prozent der 3.930 Wähler, dass der Sing meinen Song-Star auch ihr Favorit gewesen sei. Nur 28,2 Prozent der Voter hätten sich einen anderen Act auf dem ersten Platz gewünscht. Auch via Twitter zeigten sich zahlreiche Fans ganz begeistert vom Sieg des "Like I Love You"-Interpreten: "Glückwunsch an Nico Santos für den verdienten Sieg!", schrieb beispielsweise ein User.

Der Musiker selbst konnte sein Glück offenbar kaum fassen: Nach der Show meldete er sich in seiner Instagram-Story zu Wort. Er bedankte sich nicht nur bei all den Zuschauern, die für ihn abgestimmt hatten, sondern erzählte auch ganz gerührt: "Das ist unglaublich. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Voting-Preis gewonnen und deshalb freue ich mich wirklich unglaublich doll."

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Nico Santos bei "Sing meinen Song"

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Nico Santos, Teilnehmer bei "Sing meinen Song" 2020

Anzeige

Getty Images Nico Santos im November 2019 in Baden-Baden



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de