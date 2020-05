Nur Salat? Von wegen! Kylie Jenner (22) lässt es sich aktuell richtig gut gehen. Die Influencerin und ihr berühmter Familienclan sind dafür bekannt, alles für die perfekte Optik zu tun. Ganz oben auf der Liste – eine schlanke Körpermitte. Dafür verzichten die Kardashian-Jenner-Schwestern um Kim (39), Khloé (35) oder Kourtney (41) oft auf Kohlehydrate und Zucker und ernähren sich primär von Gemüse, Obst und Proteinen. Doch die Jüngste scheint die aktuelle weltweite Isolation zu nutzen, um mal richtig ausgiebig zu futtern: Kylie genießt gerade jeden Tag große Portionen kalorienreicher Leckereien!

In ihrer Instagram-Story veröffentlicht die Mama von Stormi Webster (2) fast täglich die köstlichen Zucker- und Fettbomben, die sie sich nach Herzenslust und ohne schlechtes Gewissen schmecken lässt. Aktuell landen unter anderem Waffeln mit Ahornsirup, Blaubeer-Törtchen mit Vanillesoße und Eiscreme, leckere Kuchen, oder Kekse auf ihrem Teller. Doch Kylie stillt damit nicht nur ihren Heißhunger auf Süßes: Hawaii-Pizza oder Schnitzel werden ebenfalls verzehrt. Solche Gerichte sind eher untypisch für die Unternehmerin – und zählen sonst zu ihren sogenannten "Cheat-Meals".

Im Interview mit Harper's Bazaar hat die Brünette vor Kurzem verraten, was sie sonst an einem normalen Tag zu sich nimmt. "Ich liebe Selleriesaft oder Fleischbrühe zum Frühstück", erklärte sie. Mittags isst Kylie am Liebsten ein Zitronenhühnchen mit Reis und Gemüse oder einen Salat. Und abends lässt sie dann typischerweise mit einer Portion Sushi den Tag ausklingen.

