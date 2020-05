Chris Brown (31) macht Ammika Harris zum ersten Mal eine Liebeserklärung! Seit mehreren Monaten führen der Sänger und das Model eine turbulente On-Off-Beziehung. Nachdem Ende vergangenen Jahres ihr Sohn Aeko Catori zur Welt kam, wurde wenig später über eine Hochzeit spekuliert. Ob Chris und Ammika aber überhaupt wieder ein Paar sind, war zuletzt unklar. Ihr Spross scheint die Eltern jedoch tatsächlich zusammengeschweißt zu haben: Chris gratulierte seiner Liebsten nun mit niedlichen Worten zum Geburtstag.

"Alles Gute zum Geburtstag, mein Boo! Die einzige Person, die dich genauso ansieht wie ich, ist Aeko", schrieb der 31-Jährige zu einem Bild von Ammika auf Instagram. In dem Post gab er sogar Einblicke in ihr erstes Date: "Als wir uns das erste Mal trafen, bin ich dir auf die Nerven gegangen. Ich habe dir zu viel geredet. Also habe ich den Mund gehalten und angefangen zuzuhören." Die Mutter seines Sohnes sei für ihn "Licht, Liebe und Schönheit".

Mit diesen Worten scheint Chris endlich bestätigt zu haben, dass er und Ammika wieder ein Paar sind. Ihren Geburtstag verbrachten die beiden jedoch nicht zusammen. Den Postings der 27-Jährigen

zufolge feierte sie lediglich mit zwei Freundinnen – inklusive einer prunkvollen Prinzessinnentorte.

Instagram / chrisbrownofficial Ammika Harris

Getty Images Chris Brown bei den Grammys im Januar 2020

Getty Images Musiker Chris Brown



