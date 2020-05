Mit diesem Post zeigt Chrissy Teigen (34), wie stolz sie auf ihren Sohnemann ist! Das Model und John Legend (41) haben zwei gemeinsame Kinder: Ihre Erstgeborene Luna Simone (4) und ihren jüngsten Zuwachs Miles Theodore (2). Im Netz präsentieren die beiden nur zu gern die Fortschritte ihrer Sprösslinge. Während ihre Große davon träumt, Stylistin zu werden, hat ihr Bruder aktuell nur Unsinn im Kopf – das verriet Chrissy nun in einem süßen Geburtstagspost.

Zu Miles zweiten Geburtstag postete die US-Amerikanerin ein Strahlebild des Wirbelwindes auf Instagram. Dazu schrieb sie: "Alles Gute zum Geburtstag an den Jungen, der unserem Haushalt so viel Leben schenkt." Wie sehr der Kleine seine Eltern auf Trab hält, machen Chrissys weitere Ausführungen deutlich. "Du bist verrückt, mein kleiner furchtloser Liebeskäfer, aber ich würde es nicht anders haben wollen." Die 34-Jährige würde jedes Mal dahinschmelzen, wenn sie in sein "freches, kleines Gesicht" sehe.

Auf dem dazu veröffentlichten Foto posiert Miles neben einer Tafel mit wichtigen Infos über sich. Neben seiner Größe und seines Gewichts sind darauf auch seine Hobbys aufgelistet. Aktuell fährt der Zweijährige voll auf Autos, Lutscher, Filme und Elmo von der Sesamstraße ab. Außerdem liebt er es, mit Google zu reden.

Instagram / chrissyteigen Miles Theodore Stephens, Mai 2020

Getty Images Chrissy Teigen bei der "Between Two Ferns"-Premiere in Hollywood im September 2019

Twitter / chrissyteigen Miles Theodore Stephens



