Chrissy Teigens (34) Tochter ist schon eine echte Beauty-Expertin! 2016 erblickte die kleine Luna Simone (4) als erstes Kind des Models und des Sängers John Legend (41) das Licht der Welt. Vor zwei Jahren wurde dann ihr Bruder Miles Theodore Stephens (2) geboren. Auf Social Media gibt Chrissy ihren Fans regelmäßig Einblicke in das gemeinsame Familienleben. Von ihrer Luna teilte sie nun eine besonders süße Aufnahme: Die Kleine übte sich als Stylistin.

Auf Chrissys Instagram-Schnappschuss lächelt Luna fröhlich in die Kamera und präsentiert stolz ihr Kunstwerk: Sie hat ihrer Mama die Haare frisiert – und das Ergebnis kann sich sehen lassen! Die Vierjährige hat die Haare des Models zu einem Zopf eingedreht und sie am Ende mit einer Haarklammer befestigt. In der Bildunterschrift verriet die Buchautorin, dass ihre Tochter sogar schon darüber nachdenkt, dem Friseurhandwerk beruflich nachzugehen: "Sie will einen Salon besitzen. Nur Nägel machen und Haare frisieren, keine Schnitte oder Farbe!"

Doch auch modeltechnisch hat Luna so einiges drauf: Chrissy veröffentlichte vor wenigen Tagen ein anderes Bild im Netz, auf dem der kleine Lockenschopf souverän auf einem Spielzeugpferd posiert. Von ihrem Talent sind auch die Model-Kolleginnen ihrer Mutter überzeugt. So hinterließen unter dem Post beispielsweise Milla Jovovich (44) und Paris Hilton (39) positives Feedback.

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend im Februar 2020 in Beverly Hills

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigens Kinder Luna Simone und Miles Theodore Stephens im Mai 2020

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigens Tochter Luna Simone im Mai 2020



